Oddo sbotta: “Possibile non ci sia un potere sovrano che fermi l’Uefa? Ricordatevi che…”

Il calcio si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, ma l’Uefa ha deciso ieri di rinviare qualsiasi decisione al 17 marzo. Questa scelta ha scatenato le ire di diversi addetti ai lavori, compreso Massimo Oddo, ex calciatore, che attraverso il suo profilo Twitter ha sbottato: “Ma possibile che non ci sia un potere Sovrano che fermi l’Uefa…. Ricordatevi che il calcio non è solo “calciatori”, ma ci sono magazzinieri, fisioterapisti, medici, segretari, uffici commerciali, uffici marketing, oltre a steward e tanti altri.