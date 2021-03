Coronavirus, Zenga spiega il suo vaccino: “Ecco quale ho scelto. Io milanista? Non…”

L'ex portiere nerazzurro ha voluto condividere il momento del vaccino, al quale si è sottoposto a Dubai. Zenga ha anche dato numerose delucidazioni ai suoi follower.

"Ho scelto il cinese per la tecnica utilizzata... metodo tradizionale con virus inattivo, con l’aggiunta di idrossido di alluminio come sostanza adiuvante per innescare una reazione da parte del sistema immunitario. Si tratta della stessa tecnica con cui sono realizzati i vaccini contro poliomielite, rabbia, epatite A. La somministrazione avviene in due dosi. Si raggiunge la copertura dopo 2 settimane dalla seconda. Questo vaccino può essere somministrato anche a persone con sistema immunitario basso e non ha particolari indicazioni per la conservazione e la distribuzione, che può avvenire con una normale refrigerazione... ps ovviamente ho copiato il testo", ha spiegato in maniera dettagliata Walter Zenga a chi gli chiedeva particolari più precisi. Walter ha avuto accesso al vaccino in vortù della sua residenza a Dubai e in maniera gratuita.