Coronavirus, tutti i giocatori risultati positivi in casa Inter nella stagione 2020/21

Dall'inizio della stagione ad oggi sono 10 i giocatori in casa Inter che sono risultati positivi al Coronavirus. L'Inter ha riattivato il protocollo sanitario previsto alla notizia della positività di D'Ambrosio.

La notizia della positività di DaniloD'Ambrosio al Coronavirus arriva dopo un periodo di relativa tranquillità per quanto riguarda il gruppo squadra. Recentemente, a risultare positivi erano stati diversi dirigenti nerazzurri (Marotta, Ausilio, Antonello, Baccin). Tutti praticamente in contemporanea ma senza che avessero avuto contatti "pericolosi" con il gruppo squadra. D'Ambrosio era a Torino con il resto della squadra, domenica, ma un leggero malessere aveva fatto sì che venisse subito allontanato. Gli esiti odierni dei tamponi in casa Inter hanno evidenziato la sola positività del difensore. Nei prossimi giorni la speranza di tutti è che il resto del gruppo squadra continui a risultare negativo e che naturalmente Danilo si riprenda senza problemi e nel più breve tempo possibile.

Tutti i positivi in casa Inter nella stagione 2020/21

Dall'inizio della stagione 2020/21 ad oggi sono 10 i giocatori risultati positivi al Coronavirus in casa Inter, ecco quali:

Alessandro Bastoni (guarito)

Radja Nainggolan (guarito)

Milan Skriniar (guarito)

Roberto Gagliardini (guarito)

Ionut Radu (guarito)

Ashley Young (guarito)

Achraf Hakimi (falso positivo)

Marcelo Brozovic (guarito)

Daniele Padelli (guarito)

Aleksandar Kolarov (guarito)

Danilo D'Ambrosio (attualmente positivo)

