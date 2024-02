L'acconciatura quantomeno bizzarra di Kanye West sfoggiata a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid ha fatto tendenza. Il cantante si è avvicinato al mondo nerazzurro per aver introdotto alcuni cori della Curva Nord all'interno dei suoi pezzi dell'ultimo album.

Da lì, l'onda lunga della visita del noto personaggio non accenna a diminuire: dagli sfottò social del Milan a Federico Dimarco che, per l'allenamento di oggi ad Appiano Gentile, ha pensato bene di indossare anche lui un passamontagna per imitare lo stesso West. Ecco le immagini: