Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter nel nuovo singolo di Travis Scott: tifosi stregati

Tifosi nerazzurri impazziti per il video del nuovo singolo di Travis Scott: ecco perché

Non è sfuggito il particolare di stampo nerazzurro agli occhi attenti dei tifosi dell'Inter nel video del nuovo singolo di Travis Scott. La canzone si intitola "I Know" e ha catturato l'interesse dei tifosi della Beneamata per un motivo ben preciso. Emily Ratajkowski, che nel video è una delle due "ragazze" di Travis, indossa la maglia dell'Inter. La famosissima modella è molto amata e può vantare su più di 30 milioni di follower. Ora a Milano, sponda nerazzurra, ne avrà di certo conquistati molti altri...