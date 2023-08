Facchetti ironizza: “Peccato per l’Inter senza DNA europeo, già in crisi. Ora tirate fuori…”

Ieri Gianfelice Facchetti ha festeggiato il suo compleanno. L' Inter gli ha fatto un bel regalo, con una vittoria importante e di sostanza a Cagliari. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno messo in campo una buona prestazione, con una manovra che si è fatta ben guardare ed è stata efficace. La squadra ha battuto il Cagliari di Ranieri grazie alle reti di Dumfries e Lautaro . L' Inter viaggia quindi a punteggio pieno. Siamo ancora agli inizi, ma iniziare bene non è sempre scontato.

Facchetti sul gioco e sul mercato dell'Inter

Gianfelice Facchetti ha ringraziato per i tantissimi auguri ricevuti sui social. E con la sua solita ironia intelligente ha commentato la prestazione dei nerazzurri contro il Cagliari: "Peccato per l'Inter senza DNA europeo già in crisi dopo due giornate! Adesso tirate fuori Pavard!". L'ultimo desiderio di mercato è il desiderio di tutti i tifosi nerazzurri, che da giorni stanno seguendo con il fiato sospeso la trattativa per il difensore francese. L'ultimo tassello che manca a Simone Inzaghi.