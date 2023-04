Giudice Sportivo, Palmeri: “È andata di stralusso alla Juve, assurdo. A Lukaku…”

Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara di Coppa Italia tra Juventus-Inter. Tre giornate per Cuadrado, una giornata per Handanovic e Lukaku. Inoltre chiusa per un turno la curva della Juventus a causa degli ululati razzisti nei confronti dell'attaccante belga. Su Twitter Tancredi Palmeri commenta così le decisioni del Giudice Sportivo.