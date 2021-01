Gasperini: “Gomez? Scelta tecnica, non si adattava”. E il Papu risponde sui social

“La scelta è stata dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra, stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava“. Con questa dichiarazione Gasperini ha commentato l’ennesima esclusione del Papu Gomez, out anche nella gara contro il Benevento. La risposta del giocatore non si è fatta attendere ed è arrivata sui social. Attraverso 12 video pubblicati su Instagram Stories, l’argentino ha messo in evidenza alcune situazioni in cui si è sacrificato per la squadra. Ogni azione è segnata da un cerchietto a sottolineare il suo spirito di sacrificio. Chiaro che i video postati dal Papu siano una risposta piuttosto chiara alle parole del suo tecnico.