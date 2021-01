VIDEO / Atalanta, Gasperini: “Gomez? Scelta esclusivamente tecnica, non si adattava”

Al termine del successo ottenuto sul campo del Benevento, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha spiegato il motivo della nuova esclusione di Alejandro Gomez: “La mia è stata una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. stavamo soffrendo in quel momento e Gomez non si adattava. Il motivo è sempre ed esclusivamente tecnico: il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta su de Roon e Freuer, è una cosa che ho fatto sempre negli anni, magari a uncerto punto non è stata più accettata“.