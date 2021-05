VIDEO / Hakimi, gran gol in allenamento. Poi prende in giro Lukaku e Vidal: “Grazie perdenti”

Clima allegro alla Pinetina dove l'Inter sta preparando l'ultima gara di campionato contro l'Udinese

Nella partitella andata in scena ieri, il protagonista è stato Achraf Hakimi autore di un bel gol in rovesciata. Il giorno dopo su Instagram il giocatore prende in giro Lukaku e Vidal, avversari nella partitella: "Oggi mi godo la vittoria. Grazie perdenti!".