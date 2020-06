“Non il risultato che volevamo, domenica deve essere migliore. Grazie ai tifosi sempre per il supporto“. Con questo messaggio, diffuso sul proprio profilo Instagram, Romelu Lukaku, in gol anche ieri su rigore, ha espresso tutto il suo rammarico per la mancata vittoria dell’Inter contro il Sassuolo. Ecco il post dell’attaccante belga: