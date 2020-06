Bomber e uomo squadra: Inter, Lukaku unica certezza di Conte. E se si spegne Eriksen…

La costante dell’Inter si chiama Romelu Lukaku: contro il Sassuolo l’attaccante belga ha realizzato la sua diciannovesima rete in campionato, salendo a quota 25 in stagione. Oltre al gol, l’ex Manchester United è stato una presenza costante in fase di appoggio per i compagni, caricandosi sulle spalle tutto il peso offensivo della squadra: per La Gazzetta dello Sport “non è certo lui l’anello debole“, il Corriere dello Sport si chiede “Cosa rimproverargli?“, mentre Tuttosport ricorda che “costringe Consigli alla più bella parata della serata“.

Di contro, si è fatta sentire la serata opaca di Christian Eriksen, in calo rispetto alle ultime prestazioni positive: il centrocampista danese è diventato il faro della squadra, e senza le sue giocate viene a mancare qualità in fase di palleggio e di ultimo passaggio.

La Gazzetta dello Sport: Handanovic 6; Skriniar 5,5, Ranocchia 5 (dal 9′ st de Vrij 6), Bastoni 5; Moses 5,5 (dal 30′ st Candreva 6), Gagliardini 4,5, Borja Valero 6, Biraghi 6,5 (dal 30′ st Young 4,5); Eriksen 5,5 (dal 17′ st Agoume 5,5); Lukaku 6,5, Sanchez 5,5 (dal 17′ st Lautaro 6). Conte 5.

Corriere dello Sport: Handanovic 6; Skriniar 5,5, Ranocchia 5,5 (dal 9′ st de Vrij 6), Bastoni 5; Moses 5,5 (dal 30′ st Candreva 5,5), Gagliardini 4, Borja Valero 7, Biraghi 7 (dal 30′ st Young 5); Eriksen 5,5 (dal 17′ st Agoume 6); Lukaku 6,5, Sanchez 6 (dal 17′ st Lautaro 5,5). Conte 5.

Tuttosport: Handanovic 6; Skriniar 5, Ranocchia 4,5 (dal 9′ st de Vrij 5,5), Bastoni 5,5; Moses 6 (dal 30′ st Candreva 6), Gagliardini 4, Borja Valero 6, Biraghi 6,5 (dal 30′ st Young 4); Eriksen 6 (dal 17′ st Agoume 5,5); Lukaku 6, Sanchez 6 (dal 17′ st Lautaro 5,5). Conte 5.