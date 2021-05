L’Inter è campione d’Italia: scudetto numero 19. Steven Zhang: “Grazie a tutti”

Il presidente esulta sui social e ringrazia Conte, giocatori e management per una vittoria storica

Fuori dal campo è stata una stagione non semplice per l'Inter e Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha dovuto affrontare una crisi di liquidità che ha colpito il club nerazzurro. Tornato a Milano da qualche giorno, Zhang si è messo al lavoro per dissipare tutti i dubbi.