L’INTER E’ CAMPIONE D’ITALIA 2020/2021: SCUDETTO NUMERO 19

Con il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo, arriva anche la consacrazione matematica per l'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte sono campioni d'Italia per la 19esima volta. Una cavalcata pazzesca per la squadra nerazzurra, che si impone con ben 4 giornate di anticipo sulle rivali. Uno scudetto maestoso per la Beneamata.