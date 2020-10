Come vi abbiamo riportato, Romelu Lukaku ha vinto il premio come miglior giocatore dell’Europa League 2019-20. Per il belga, non potevano certo mancare i complimenti del compagno di reparto e amico, Lautaro Martinez, che con lui compone una coppia da sogno per l’Inter e i tifosi nerazzurri.

Sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino ha scritto: “Congratulazioni Romelu per aver vinto il primo di miglior giocatore dell’Europa League”.