Lukaku miglior giocatore dell’EL. Romelu: “Grazie a tutta l’Inter. Spero in grandi successi”

Grande riconoscimento per Romelu Lukaku, premiato come miglior giocatore della scorsa edizione dell’Europa League. Intervenuto ai microfoni dell’Uefa, il centravanti dell’Inter ha voluto ringraziare tutti per il premio ricevuto: “Prima di tutto ringrazio Dio per avermi permesso di essere arrivato fino a qui, per fare il lavoro che amo, di giocare per la squadra che ho amato fin da bambino. Voglio congratularmi con il Siviglia per il traguardo raggiunto.

Ringrazio mia mamma, mio fratello, tutte le persone che mi stanno vicino, la mia agenzia, Roc Nation Sports per il supporto. Voglio ringraziare Antonio Conte, tutto il suo staff e tutti coloro che lavorano per il Club, il Presidente Steven Zhang per la fiducia che hanno avuto in me e per avermi aiutato in questa stagione e infine voglio ringraziare tutti i miei compagni, per me sono come fratelli, siamo una vera famiglia.

Ogni giorno quando vado ad allenarmi lo faccio con il sorriso ed è perché ci sono loro che mi aiutano a lavorare duramente, a dare il massimo, quindi grazie ragazzi per tutto quello che fate per me e mi auguro che quest’anno faremo ancora meglio di quanto fatto nella scorsa stagione e che condivideremo tanti successi insieme. Grazie a tutti!”.