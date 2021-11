Materazzi incontra Eto’o. Poi frecciata a Lukaku? “Il Re leone mi stava spiegando…”

Lo scatto postato su Instagram dall'ex difensore nerazzurro insieme a Samuel Eto'o

In occasione del Gran Premio di Formula 1 in Qatar, piacevole incontro per Marco Materazzi. L'ex difensore nerazzurro ha ritrovato una leggenda dell'Inter del Triplete, Samuel Eto'o. Matrix ha immortalato tutto su Instagram con tanto di frecciata che sembra diretta a Romelu Lukaku che si era proclamato Re di Milano: "Il RE LEONE mi stava spiegando chi è…. il vero RE dì MILANO", ha scritto Materazzi.