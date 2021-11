Materazzi: “A Barella e Bastoni auguro di vincere il Mondiale. Il gol più bello…”

L'ex difensore, intervistato per il Matchday Programme di Inter-Napoli, ha parlato dei due giocatori italiani e dei suoi ricordi nerazzurri

Arriva Inter-Napoli e per il Matchday Programme di questa settimana l'Inter ha intervistato l'ex nerazzurro Marco Materazzi. L'ex difensore ha parlato di due protagonisti nerazzurri in particolare: «Quando vedo Bastoni e Barella con la maglia dell'Italia penso che sia una cosa bellissima per l'Inter, che ha due ragazzi così vestiti di azzurro a rappresentare il nostro Paese. Con Bastoni, che indossa il mio 23 in Nazionale, scherzo spesso: è più bravo di me nei lanci lunghi, con quel sinistro, è il mio degno erede! Auguro entrambi di andare al mondiale e possibilmente vincerlo".