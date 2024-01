Materazzi ricorda Riva: “Devo chiederti scusa per quel giorno del 2007”

Marco Materazzi, attraverso il suo profilo Instagram, ha ricordato Gigi Riva, scomparso in questi giorni. Il suo ricordo nei confronti del campione appena mancato: "Gigi, io lo so che mi hai perdonato, ma forse è il momento giusto per chiederti scusa dell’unica volta in cui non ti ho dato retta. Quel giorno del gennaio 2007, a Roma, quando fu Blatter a venire per chiederci scusa: a Berlino non ci aveva consegnato la coppa del mondo. Mi chiedesti di essere gentile, con lui. ‘No, Gigi: la mano non gliela stringerò, mai e poi mai…'. Avevi fatto di tutto per sdrammatizzare il momento, ma sai come sono fatto.