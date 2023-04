Materazzi stuzzica Cassano: “Benfica molto meglio dell’Inter? Così fai la fortuna di…”

Antonio Cassano aveva puntato tutto sul passaggio del Benfica in semifinale di Champions League . Ecco cosa diceva Antonio prima dei quarti: "Il Benfica fa un calcio meraviglioso, fa paura a tutti. Gioca molto meglio dell'Inter e passerà: io spero che la mia squadra vada avanti, ma io analizzo. Il Benfica è solido, gioca meglio ed è propositivo: molto meglio dell'Inter. Se uno dice che l'Inter è molto più forte del Benfica, chiedo: in base a che cosa?". Così parlava l'ex giocatore di Inter e Milan alla Bobo TV.

La risposta di Matrix, che stuzzica Cassano

"Antonio, così fai la fortuna di Nicola Ventola che dice sempre il contrario di quello che dici te e ci prende sempre", ha postato sui social Marco Materazzi. Ieri l'Inter ha pareggiato contro il Benfica centrando il passaggio in semifinale, dopo la vittoria per due a zero dell'andata. I nerazzurri incontreranno il Milan in semifinale, in un doppio derby europeo che profuma già di riscatto.