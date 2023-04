Cassano: “L’Inter caccia Inzaghi se esce col Benfica. Lautaro? Al PSG farebbe 40 gol”

Cassano commenta anche le difficoltà di Lukaku: "Lo vedo pesante, mi sta impressionando in negativo ed è impaurito"

Matteo Pifferi

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così il pareggio dell'Inter contro la Salernitana: "L'Inter meritava di vincere, contro la Salernitana ha avuto troppe occasioni. Ha fatto l'impossibile per non vincere, vorrei capire cosa stia succedendo a Lukaku, è impaurito, triste, pesante e fa fatica. Due mesi fa ero convinto dell'Inter in Champions, tra le prime 4 ci può finire. A me la cosa che impressiona in negativo Lukaku è che lo vedo pesante. Correa è un tonfo nell'acqua, si caga addosso, ha paura. Lo conosco dalla Samp e l'ho sempre detto, è bello da vedere ma gli manca sempre la giocata: ha fatto malissimo all'Inter"

"Anche Lautaro sta impressionando in negativo nell'ultimo mese e mezzo, ho l'impressione che dopo la sbornia Mondiale stia avendo difficoltà a livello fisico. Il gol mangiato del 2-0? Sembrava noi quattro a Padel, ha sbagliato anche l'ultimo controllo. Ha fatto 6 gol in Champions in carriera ed è improponibile dire che è tra i top 5 al mondo adesso. Ho l'impressione che resta da top squadra, se lo metti al Chelsea o al Bayern fa 35-40 gol a stagione"

"Lukaku è un punto interrogativo, Dzeko ha 37 anni, Correa fa 3 gol a stagione. A 9 giornate dalla fine l'Inter è a -23 dal Napoli, di cosa parliamo? Se parliamo di preparazione atletica, l'Inter non è mai stata brillante, l'unica davvero brillante è stata in Supercoppa. A livello fisico stanno male, ci sono infortunati, arrivi nel momento cruciale non al top fisicamente, a 23 punti dal Napoli. Speriamo che l'Inter vada avanti, altrimenti la vedo dura che Inzaghi finisca il campionato"

"Sono convinto che se l'Inter esce col Benfica, per me cambiano Inzaghi. Rischiano di non andare in Champions, sarebbe un bagno di sangue clamoroso"