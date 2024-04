Gli indizi social di mercato sono uno dei tormentoni preferiti dai follower e tifosi che seguono il calcio. Di questi tormentoni se ne sono avuti moltissimi, spesso nati da banali accostamenti di colori che nulla avevano a che vedere con le presunte nuove squadre dei calciatori coinvolti. Mogli e fidanzate prestano enorme attenzione a tutto ciò che postano nella speranza di non essere travisate. Nulla di ciò che viene postato ormai sui social è lasciato al caso.

L'indizio di Wanda

Per tutti questi motivi non è passata inosservata una fotografia postata da Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. L'ex calciatore dell'Inter è un idolo al Galatasaray. I tifosi stravedono per lui e lui li ripaga regolarmente con gol e assist. Un profilo di attaccante che farebbe sicuramente comodo a molte squadre di serie A. Wanda, diretta ad uno shooting, si è presentata con la felpa della Juventus. Più che un indizio sembra quasi un annuncio...