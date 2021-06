Interspac, Mentana: “Non una colletta, ma un modello di investimento. Cottarelli…”

È ufficialmente partito ieri il progetto Interspac. Tra i partecipanti al progetto anche il noto giornalista

È ufficialmente partito ieri il progetto Interspac per l’azionariato popolare. Carlo Cottarelli, presidente della Srl, ha dichiarato che il progetto punta a promuovere per l'Inter un modello di azionariato popolare in stile Bayern Monaco.