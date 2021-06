InterSpac, Cottarelli: “Entrata minima tra 500 e 1000 euro. Vedremo se Zhang…”

InterSpac è partita. La società che vuole proporre l'azionariato popolare per l'Inter, presieduta da Carlo Cottarelli, è pronta a sondare l'umore dei tifosi

"Parte un sondaggio. Per la prima volta cercheremo di contarci, come tifosi nerazzurri. Vogliamo capire l’interesse esistente per il progetto e l’apporto che potremmo dare. Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l’Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco".