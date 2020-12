Nainggolan ai margini? Il Ninja autoironico sull’allenamento: “L’unica foto decente…”

Radja Nainggolan pare sempre più ai margini del progetto Inter di Antonio Conte. Alcuni giornali parlano di scintilla non scattata tra il centrocampista belga e il tecnico nerazzurro. E di una possibile partenza già a gennaio. Il Ninja rimane un pallino del Cagliari, ma saranno le condizioni economiche offerte al club nerazzurro a fare la differenza. E a dettare le scelte.

Il Ninja non perde il buonumore e sui social non fa mancare il sostegno ai compagni quando giocano e qualche battuta qui e là. Nainggolan non perde neanche la vena autoironica e postando una foto totalmente sfocata dell’allenamento di ieri ha commentato: “L’unica foto decente di oggi”. E poi una serie di emoticons quasi a chiedersi se non sia destino…