Nainggolan-Inter, scintilla non scattata: a gennaio sarà addio. TS: “A settembre Zhang…”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Radja Nainggolan sarà lontano dall’Inter già a gennaio. Complice il Covid ma anche qualche infortunio, Antonio Conte, che aveva concesso un’altra chance al Ninja, ha deciso di tagliarlo per provare a snellire la rosa e arrivare ad acquisti più funzionali. “Il belga ha provato a conquistare un posto nelle rotazioni, a inizio stagione ha giocato qualche spezzone, ma la scintilla con Conte non è scattata”, sottolinea il quotidiano che apre alla possibilità che Nainggolan torni a Cagliari. “A settembre Suning disse no a un nuovo prestito, adesso qualcosa potrebbe cambiare. Nainggolan è comunque descritto sereno e ieri ha lavorato in gruppo”, aggiunge Tuttosport, aprendo alla possibilità che il belga possa comunque finire in panchina domani con lo Spezia dopo un mese di stop.