Un tifoso dell’Inter attacca Papu Gomez: “Solo contro la Juve non giocate mai”. La risposta…

Papu Gomez, giocatore dell’Atalanta, ha risposto ad un tifoso dell’Inter gli aveva rimproverato grande impegno solo contro i nerazzurri e mai contro la Juventus.

Il sostenitore interista ha detto la sua facendo però anche un complimento alla squadra di Gasperini.

Il giocatore del club bergamasco poi ha spiegato il suo punto di vista. Questo il botta e risposta andato in scena su Instagram: “Solo contro la Juventus non giocate mai. Con l’Inter – scrive il tifoso – sempre grandi prestazioni, mentre contro i gobbi solo sconfitte. Sarà che il vostro allenatore è juventino. Ma detto questo complimenti, giocate grande calcio”.

L’attaccante argentino ha risposto così: “Ciao, nell’ultima gara con la Juve vincevamo uno a zero fino all’ottantesimo, poi abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro i Campioni d’Italia, vincendo 3-0 in Coppa Italia e pareggiando in casa in campionato e giocando quasi sempre alla pari. Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio grande”.