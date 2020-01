Facchinetti sbotta: “Tutta Italia ignora la spinta di Zapata”. E cita 3 errori contro l’Inter

Continua la polemica social sull’arbitraggio di Rocchi in Inter-Atalanta. Il fallo di Lautaro Martinez è stato viziato, in partenza, da una spinta di Zapata, con lo stesso Toloi che è sembrato toccare l’argentino prima di essere afferrato da Lautaro.

Francesco Facchinetti, tifoso nerazzurro, sbotta.

“Arbitraggio di Rocchi. Pro Atalanta sempre, ferma Lautaro lanciato a rete per un fallo che non c’era, da un rigore all’Atalanta che non c’era.

Invece tutta Italia parla solo del fallo di Lautaro che cade, per la cronaca, per una spinta di Zapata Siamo alle solite”, il commento su Twitter.

Le polemiche non finiranno qui.