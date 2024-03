"Quando vinceva di corto muso-10 partite = 30 punti con al massimo un gol di scarto e giocando quasi sempre un calcio mediocre, i soliti maestrini dal pensiero debole-conta solo il risultato-esaltavano il pragmatismo di Allegri e ipotizzavano il sorpasso sull’Inter. Adesso che la Juventus ha una media/pt da retrocessione- 6 punti in 7 partite, solo Salernitana Frosinone Lecce e Sassuolo hanno fatto peggio- e con 11 gol subiti in 7 partite ha la 6^peggior difesa della SerieA e dopo 50 giorni dal 3:0 al Sassuolo è a -17 pt dai nerazzurri, sento dire che finora ha overperformato per merito di Allegri e che questa è la sua dimensione. Insomma, se vince è merito di Max, se non vince colpa dei giocatori. E di gioco non si parla mai", ha concluso il giornalista sportivo.