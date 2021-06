Ravezzani: “Se l’Uefa fosse un organismo serio, imporrebbe le dimissioni di Čeferin. Non…”

Il giornalista commenta le dichiarazioni del presidente dell'Uefa su Andrea Agnelli

Nell'intervista a So Foot, il presidente dell'Uefa Alexsander Čeferin ha attaccato duramente Andrea Agnelli: "Ai miei occhi non esiste più".

Su Twitter Fabio Ravezzani commenta così le dichiarazioni di Čeferin: "Se l’Uefa fosse un organismo serio, imporrebbe subito le dimissioni di Čeferin. Un presidente di associazione sportiva ha il dovere di dialogare con tutti e certamente sanzionare chi sbaglia. Ma non può mai permettersi di dire che un suo iscritto per lui <non esiste più>".