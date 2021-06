Superlega, Ceferin non fa sconti. Esclusione Juve? Due articoli non lasciano dubbi

Si profila una clamorosa esclusione dalle coppe europee per Juventus, Real Madrid e Barcellona: gli aggiornamenti

Si profila una clamorosa esclusione dalle coppe europee per Juventus , Real Madrid e Barcellona, i tre club che stanno ancora portando avanti il progetto Superlega. E nello statuto UEFA ci sarebbero due articoli che non lascerebbero spazio a troppe interpretazioni:

"Ceferin non ha intenzione di fare sconti: nessuno nega ai tre club di organizzare la Superlega, ma se lo fanno non possono giocare in Champions perché così prevedono l’articolo 49 e 51 dello statuto. Formalmente la sanzione la deciderà il Comitato disciplinare, organo indipendente. La sentenza, secondo indiscrezioni dalla Svizzera, potrebbe essere anche più rapida del previsto per lo snellimento dell’iter, anche se comunque è appellabile al Tas".