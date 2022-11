“Ingiusto dare la colpa a Inzaghi”, Serena commenta sui social: “Le sue sostituzioni non…”

"Dare le colpe a Inzaghi per la sconfitta di ieri è clamorosamente ingiusto. Ma quando mai l'Inter è andato allo Stadium creando 5 occasioni da gol a zero Juve nel primo tempo? Se poi non la buttano dentro, non è colpa di Inzaghi. L'Inter ieri ha giocato bene e meritava di vincere", ha scritto un tifoso sui social. E Aldo Serena, ex giocatore dell'Inter, ha risposto con la sua personale analisi: "Le sue sostituzioni non sempre sono condivisibili. Sono sempre pedina per pedina e mai nell’architettura e nella struttura del gioco".