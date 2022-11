Tronchetti: “Inter, limiti in difesa non accettabili. Serve riflessione seria”

"Il ko con la Juventus fa molto male perché l'Inter era in ripresa e in fiducia. La difesa si fa battere troppo e il vertice ora è troppo distante. Perdere con i bianconeri fa male, soprattutto perché davanti si è fatto un buon calcio, ma i 16 gol incassati sono troppi, serve una riflessione seria. Una difesa in passato di grande qualità oggi mostra limiti non accettabili".