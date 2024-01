SOCIAL/ Frattesi lo ringrazia per l’assist, Mkhitaryan: “Chiamami quando hai bisogno”

Quasi non fa più notizia, ma anche ieri Henrikh Mkhitaryan è stato quello che ha corso di più. L'armeno si conferma tra i polmoni di questa Inter, riuscendo per giunta a mantenere lucidità e precisione fino all'ultimo minuto. E proprio a poco dal triplice fischio è arrivata l'ennesima giocata preziosa, l'assist a Davide Frattesi per il sigillo del 3-0 sul match con la Lazio.

Via social, il numero 16 dell'Inter ha ringraziato il compagno di squadra per la palla che gli ha permesso di mettere la firma sul tabellino anche in Coppa Italia. "Grazie Michele", ha scritto Frattesi. Puntuale anche sui social, l'armeno non si è fatto attendere: "Chiamami quando hai bisogno di essere servito", ha scritto al compagno di squadra.