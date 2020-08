Il sostegno di Balotelli a Lukaku: “Non provate ad attaccare Romelu: quest’anno…”

Rimane tanta amarezza per Romelu Lukaku, protagonista di una grande stagione in nerazzurro, che ieri contro il Siviglia si è reso autore di un’autorete. La delusione è stata così enorme per l’attaccante dell’Inter, leader in campo e nello spogliatoio, che non ha voluto presenziare alla premiazione finale di Europa League. A difenderlo, oltre a tutti i sostenitori nerazzurri, anche un ex Inter. Si tratta di Mario Balotelli, che dal suo profilo Instagram ha lanciato un avvertimento: “Non provate ad attaccare o a dare la colpa a Romelu Lukaku. Ha trascinato l’Inter ovunque, quest’anno!”