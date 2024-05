Dopo tre anni di successi in Serie A, l'Inter si era presentata al via della nuova stagione con un nuovo allenatore, José Mourinho, e una squadra confermata nei suoi interpreti principali. I voli di Julio Cesar in porta, le galoppate di Maicon e Maxwell sulle fasce, le geometrie di Cambiasso e Stankovic in mezzo al campo, i gol di Ibrahimovic, Balotelli e Adriano, la grinta di capitan Javier Zanetti. L'Inter vince lo Scudetto 2008/09 al termine di una grande cavalcata che la vede comandare il campionato fin dalle prime partite: il titolo arriva il 16 maggio, lontano dal campo di gioco, in ritiro ad Appiano Gentile. Nella 36ª giornata il Milan, secondo in classifica, perde in casa dell'Udinese per 2-1 e regala il Tricolore all'Inter, che avrebbe giocato il giorno successivo a San Siro contro il Siena. Alla fine della gara di Udine scattano i festeggiamenti: il giorno dopo i nerazzurri giocano e vincono per 3-0 (Cambiasso, Balotelli, Ibrahimovic) contro i toscani, in una serata dedicata alle celebrazioni per il 17° Scudetto, il quarto consecutivo. Il Biscione è di nuovo Campione.