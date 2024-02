Per l’affetto che la lega a San Siro?

«Non solo. Resterei anche perché la zona, con le stupende scuderie, è da tutelare. Perché ormai si ristruttura qualsiasi cosa, anche il Colosseo. Perché una città così inquinata non può buttare giù uno stadio, deve ristrutturare. Perché San Siro è la Scala del calcio e, se io posso andare alla Scala, non vado in un teatro in provincia».