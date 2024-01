Abodi: “Il Governo non è ostaggio di nessuno. Anche nello sport no condizionamenti da lobby”

Il presidente del Torino, Cairo, oggi aveva parlato della decisione del Governo sul Decreto Crescita e aveva sottolineato come il mondo politico sembri intenzionato ad affossare il calcio. A lui ha replicato il Ministro dello Sport e per i giovani, Andrea Abodi. «Il Governo non è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo».