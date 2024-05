Sky – Acerbi, operazione lunedì per tornare da Inzaghi a luglio

Il difensore ha dovuto rinunciare all'Europeo per la pubalgia che lo aveva messo ko nell'ultima parte della stagione in nerazzurro

Francesco Acerbi salterà l'Europeo. Si è dovuto arrendere alla pubalgia dolorosa, con cui aveva rivelato di convivere da tempo anche all'Inter subito dopo lo scudetto vinto nel derby col Milan. Per questo aveva saltato anche la tournée del mese di marzo della Nazionale.

Era tornato nelle ultime due gare di campionato per mettersi a disposizione di Spalletti che lo aveva convocato ma il calciatore ha ancora dolore e ha deciso di sottoporsi ad operazione. Si opererà lunedì e cercherà di mettersi a disposizione di Inzaghi a luglio - spiegano a Skysport - per il ritiro che porterà all'inizio di una nuova stagione in nerazzurro.