Inter, GdS: “Acerbi si opera, ecco quando sarà pronto a tornare”

Francesco Acerbi alza bandiera bianca e non sarà convocato per gli Europei: ecco i tempi di recupero secondo Gazzetta

Francesco Acerbi alza bandiera bianca e non sarà convocato per gli Europei. Il difensore dell'Inter dopo la vittoria matematica dello scudetto (22 aprile, suo uno dei due gol nel derby) si era fermato per provare a superare la pubalgia con cui stava facendo i conti da tempo ed è rientrato per disputare le ultime due gare contro Lazio e Verona (in campo in entrambe le sfide dall'inizio alla fine).