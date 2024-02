Le immagini non sono state refertate dagli ispettori della Procura federale ma "hanno fatto il giro del web e sono inevitabilmente finite sul tavolo del procuratore Giuseppe Chiné che ha subito aperto un’indagine. L’interista verrà quindi ascoltato nei prossimi giorni, e andrebbe incontro a una squalifica soltanto nel caso in cui non dovesse patteggiare, ammettendo comunque le sue responsabilità (difficile che non accada). A fare giurisprudenza il caso Zaniolo: per il gestaccio ai laziali nel derby del 26 settembre 2021 (quando si mise le mani sugli attributi uscendo dal campo), venne comminata una sanzione di diecimila euro", chiosa Tuttosport.