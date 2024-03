“Prima dell'allenamento all'Acqua Acetosa, sul campo intitolato a Gianluca Vialli, si è riunito con il capitano Donnarumma, il napoletano Di Lorenzo e i senatori interisti. E suo malgrado ha dovuto affrontare un altro caso molto spinoso, dopo quello di settembre con Tonali e Zaniolo esclusi per il caso scommesse. Mai però nella storia della Nazionale un giocatore era stato rispedito a casa per questioni di razzismo”, aggiunge il quotidiano.

