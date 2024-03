"L’obiettivo è guadagnare la prima fila nelle prossime settimane, magari con un nuovo incontro, prima con l’entourage del giocatore e poi con lo stesso Genoa. L’idea potrebbe essere quella di costruire un’operazione alla Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla stagione successiva. L’Inter non ha paura di affrontare, con la formula giusta, anche un investimento importante. In fondo così è stato proprio per Frattesi, pur di fronte a un giocatore che non è stato praticamente mai un titolare di Inzaghi in questa stagione. Ma era un colpo per l’oggi e per il domani. Proprio quel che sarebbe Gudmundsson, classe 1997 come Thuram e Lautaro", aggiunge Gazzetta.