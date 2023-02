Adani: “Supponiamo che l’Inter debba cercare un altro allenatore: ecco il nome giusto”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch in vista di Inter-Porto, Daniele Adani ha voluto sottolineare la crescita di un allenatore

Intervenuto alla BoboTV su Twitch in vista di Inter-Porto, Daniele Adani ha voluto sottolineare la crescita di Sergio Conceicao:

"Supponiamo che l'Inter debba cercare un allenatore: Sergio Conceicao, sarebbe un profilo ideale. Per me rientra tra tra i possibili candidati. Rui Costa me lo ha raccomandato qualche anno fa all'addio al calcio di Pirlo, e lo disse da uomo mercato del Benfica. Mi disse che stava facendo un grande lavoro e così è ancora oggi"