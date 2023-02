FCIN1908 / Inter, buone notizie da Mkhitaryan: solo un pestone, ci sarà col Porto

Contro l'Udinese Mkhitaryan è stato uno dei migliori giocatori dell'Inter e non solo per aver confezionato un gol bellissimo e prezioso. Lo stato di forma, la classe ma soprattutto l'intelligenza delle sue giocate sono una certezza per i nerazzurri. Henrikh Mkhitaryan, nell'analizzare la gara ai microfoni di Inter TV, si era già proiettato alla sfida di Champions League: "Porto? Siamo molto carichi perché sappiamo l'importanza della partita. Sappiamo che non sarà una partita facile. Vedremo cosa migliorare. Queste partite si giocano con intelligenza, tra andata e ritorno. Sono uscito zoppicando? Sto bene, ho un po' di dolore e valuteremo domani. Spero nulla di grave. Gol? Palla difficilissima ma in stagione ne ho sbagliate tante e meno male che oggi invece ho segnato. Dedica speciale? La cosa più importante è che la squadra abbia vinto. I risultati di squadra sono importanti, non quelli individuali".