Adani: “Caicedo dodicesimo come Cruz da noi. Julio fuori? Faceva la faccia da cazzo ma…”

Intervenuto in una diretta Instagram con Bobo Vieri, Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha parlato di Felipe Caicedo, paragonandolo ad un ex centravanti dell’Inter: “Caicedo ha la testa del dodicesimo uomo, è un ruolo anche quello. Chi l’aveva da noi? Julio Cruz. Era inferiore a voi attaccanti per qualità generale, ma cosa faceva? Sapeva qual era il suo ruolo. Se non partiva mai titolare, faceva la faccia da cazzo anche lui, perché aveva il caratterino: ma sapeva entrare da dodicesimo. Da titolare, aveva le stesse qualità. Caicedo uguale, sa giocare al calcio: gli bastano due palloni”.