Adani: “L’Inter sta regredendo un po’, Vidal e Hakimi stanno mancando. Su Barella e Conte…”

Intervenuto a Sky Sport, Daniele Adani ha parlato così dell’Inter e del percorso di crescita che Conte ha in mente:

“Per fare un passaggio in avanti, l’Inter sta regredendo un po’, non ha perso per errori difensivi o per l’atteggiamento dell’allenatore. Sul passaggio di Hakimi non c’entra la filosofia, sul gol di Ramos non c’entra la filosofia. Quando cerchi di fare un upgrade non devi perdere le tue caratteristiche come l’attenzione, concentrazione e cattiveria. Ci sono prestazioni singole che mancano, Vidal sta mancando, Hakimi sta mancando, qualche difensore sta mancando, qualcuno ha criticato Kolarov ma non c’era a Madrid”.

BARELLA – “Si è distaccato dagli altri e da se stesso, Barella si è ambientato ma quando è ripartito dopo il lockdown e in Europa League è diventato un calciatore che fa cose nuove che non si conoscevano”.