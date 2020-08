Adani: “Quello di Conte è un addio. Inter seconda forza in Italia? Non ne sono sicuro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Daniele Adani ha commentato così la sconfitta dell’Inter:

“Non la chiamano Siviglia League a caso. C’è un’attitudine alla vittoria, l’Inter è mancata in tante cose. Un po’ in attenzione, in qualità di gioco come Brozovic, Barella e D’Ambrosio che hanno sbagliato tanto. E’ mancato tanto, anche la supremazia territoriale è del Siviglia. Poi però se guardi gli episodi, se Lukaku fa il 3-2 e non fa autogol… Bono ha fatto una grande parata, giocatore decisivo”.

COPPA – “Quando alzi una coppa, riparti con un’iniezione di fiducia maggiore. L’Inter può migliorare in termini di inserimenti, e uno l’ha già acquistato che è Hakimi. Quante volte l’Inter ha preso 3 gol quest’anno? Solo stasera e Dortmund, partite decisive no?.

CENTROCAMPISTI – “Perché non gioca un trequartista? Per il modo di giocare in verticale tra centrocampo e attacco e per lo spazio per gli inserimenti. L’Inter dai suoi centrocampisti nella sua storia recente ha sempre avuto tanti gol, quest’anno i migliori sono Barella e Gagliardini che hanno fatto 4 e 3 gol”.

FUTURO CONTE – “C’è una questione in sospeso ed è grave, è successo 20 giorni fa. Va risolto, discusso, capire chi è di troppo e di fare scelte. C’è un popolo che aspetta, quello che 20 giorni fa potevi nascondere, oggi non puoi nasconderlo anche se avessi vinto. La rottura è stata abbastanza forte sulla metodologia di Conte, lui ha la capacità di incidere e di rompere gli equilibrio. Lui non è da 0-0, va dritto al punto e va accettato. La scelta di alcuni giocatori è la chiave da un punto di vista tecnico-tattico per un allenatore. Conte? Non dobbiamo credergli, dobbiamo essere capaci di interpretare ciò che dice perché sembra che dica: ‘con una squadra così, siamo arrivati secondi e in finale di Europa League’.

CONTE – “Secondo lui, ha portato l’Inter ad un livello più alto da quella reale. L’Inter è lontana dalla Juve, se tu riparti da zero non è scontato che quest’Inter faccia il secondo posto. L’Inter è cresciuta, ho riconosciuto il suo lavoro. Dovessimo ripartire ora, date per così certo l’Inter seconda? Secondo me l’Inter può migliorare. Ci sono Napoli, Roma e Milan anche oltre la Juve”.

ADDIO CONTE – “Conte sarebbe stato ancora più deciso nel suo discorso in caso di vittoria. Sono tante cose, è una questione di famiglia. Secondo me è un addio. Lui non lo convinci sulle sue idee”.