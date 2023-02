Adani: “Inter a -18 è gravissimo. Problema riconducibile al tecnico. Perché non pensano a…”

"Le partite brutte dell'Inter sono veramente brutte e questo non è opinabile. Rimane con la Juve la rosa più forte del campionato, ora recupera Lukaku e Brozovic. La partita col Bologna sembra una ripetizione di altre partite. Rimane in corsa per Champions e Coppa Italia ed è a meno 18 punti dal Napoli e non concepibile per l'Inter e per la Juve. È una cosa gravissima che l'Inter sia a 18 punti dal Napoli. Bella l'analisi di Lautaro Martinez, si è preso le sue responsabilità. Grande assunzione di colpe, senza nascondersi. Io continuo a pensare che questo atteggiamento di superficialità si ripete. Lautaro l'ho riconosciuto come capitano. Ieri il Bologna ha fatto calcio all'Inter. Se ripeti un certo tipo di partita sbagliata nell'atteggiamento e non riguarda uno o due giocatori ma la squadra è normalmente riconducibile al tecnico. Arriva a domattina Inzaghi? Dico di sì, ma con quali criteri non lo sa nessuno. Non lo sa la società, la squadra, la guida tecnica, i tifosi, nessuno. Domenico Tedesco prende 8 milioni l'anno? No, perché non ci pensano?".