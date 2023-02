Antonello: “Comunicazione ufficiale Milan su La Maura. Non restiamo a San Siro, ecco il piano B”

"Oggi è stato un incontro ufficiale con il Comune e il Milan. C'è stato un clima cordiale in sede istituzionale. L'opzione principale rimane la zona San Siro insieme al Milan che però oggi ha comunicato che c'è un interesse formale sull'area della Maura. Richiederà qualche settimana d'analisi da parte del Milan per poi rivedersi e capire se effettivamente quell'area sarà oggetto di sviluppo o se procederemo col progetto originale, insieme a San Siro. Quello che vogliamo aggiungere è che l'Inter in questi anni ha sempre lavorato in maniera coerente e determinata su questo progetto. Vogliamo ribadire che il progetto principale rimane per noi San Siro assieme al Milan. Chiaramente qualora dovesse esserci la scelta del Milan di opzionare un'altra area, anche l'Inter ha un piano alternativo, come abbiamo sempre detto. Di conseguenza aspettiamo l'esito delle valutazioni del Milan".